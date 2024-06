Casemiro reage Tiny Desk do Ne-Yo: “Preto gostoso desse, pirocão!”

Casemiro perdeu a linha? Não, ele é gente como a gente! Estava andando pelo Leblon e minha amigas estavam malucas com o react do Casemiro de Tiny Desk do Ne-Yo. O streamer não deixou de rasgar elogios para o cantor e chegou a dizer que o artista exalava sexo.

“Tá maluco, essa música dá vontade de foder, pena que sou borracha fraca, quer borracha forte?”, disse ele.

O streamer ainda completou: “Caralho, um maluco desse, um nego gostoso desse, pirocão. Esse cara exala sexo. Olha ele! Porra”, resslatou.

“Ele é foda demais, tá maluco. Porra!”, finalizou.

Para quem não sabe o artista será a grande atração do Palco Mundo do Rock in Rio esse ano, Ne-Yo gravou uma performance cheia de sofisticação e sensualidade para o Tiny Desk Concerts, a popular websérie onde os convidados fazem performances intimistas gravada nos escritórios da NPR, a rede pública de rádio e televisão dos EUA.