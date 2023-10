Casamento de fachada? Mari Saade diz que não

Fabíola Reipert revelou áudios vazados da influenciadora em que ela diz que pudesse cuidar do marido como um filho

Diversas conversas vieram à tona diante do casamento de Stenio Garcia e Mari Saade. Em áudio vazados nas redes sociais ela disse viver um relacionamento de fachada com o ator e que eles não vivem como um casal. Ela rebateu os áudios dizendo estar sofrendo extorsão e ainda fez um vídeo na cama com o ator, em que ele disse querer 10 mulheres em sua cama.

Nos áudios revelados pela jornalista, Mari troca mensagem com uma outra pessoa e diz ter vontade de ter ele na sua cama. “Eu virei mãe, como é que eu vou casar com meu filho?”, diz ela no áudio.

Após os áudios virem ao conhecimento da mídia, ela disse que um hacker estava extorquindo ela diante das conversas. A mulher que estava falando com ela se pronunciou diante dos áudios: “Essas mensagens e esses áudios são verdadeiros e vaza do meu celualr”, ela conta.

Após o bafafá ela surgiu em vídeo com Stênio: “Só para mostrar que Stênio tá bem, maravilhoso”, dispara Mari. “Tô levando gama e não estou levando vantagem? Quero 10 mulheres na minha cama, bem bonitas”, disse o ator.

A esposa ainda diz que com essa questão ela não participa e que se separará do ator caso ele queira que se realize a sua fantasia. “Você tem que estar junto, porque senão não levanta”, finalizou ela.