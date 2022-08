Casal de YouTubers do canal ‘Mundo Sem Fim’ passam por treta e chamam a polícia

Uma verdadeira confusão em outro país, pelo menos eles falam espanhol fluente para conseguir discutir direito. O casal de YouTubers, Renan e Michele, conhecidos por várias viagens pelo mundo, entraram em uma verdadeira treta em uma viajem para Cusco, no Peru. Eles hospedaram em um hotel e ao saberem que a cidade tem problemas com fornecimento de água, já questionaram os proprietários se lá havia a falta d`água, eles afirmaram que não.

Quando foram tomar banho, perceberam que não tinha água no chuveiro e que a privada estava entupida, assim falaram com os donos que disseram que iam resolver. Quando retornaram ao hotel no fim do dia perceberam que nada foi feito e ainda por cima não tinha água para o banho. Eles questionaram e tentaram resolver, mas foram muito mal tratados e então pediram o dinheiro de volta e os donos do local recusaram em devolver.

Renan e Michele tiveram que chamar a polícia turística para ajudar a resolver o problema, eles conseguiram parte do dinheiro de volta, pois os proprietários do local falaram que toalhas foram sujas e eles tinham que pagar. Que situação hein?!