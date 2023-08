Casal de pastores é dono de clínica clandestina que deixava pacientes desnutridos e feridos

De acordo com a polícia, o pastor Klaus está foragido e a sua esposa, Suelen, que é servidora da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, está presa

Minha gente, que isso? Anápolis está pegando fogo com os babados que minhas comadres me contaram. De acordo com o G1, os donos de uma clínica clandestina suspeita de maus-tratos, tortura e cárcere privado são pastores de uma igreja na cidade. De acordo com o delegado, Manoel Vanderic, o pastor tem nome de Junior Klaus e está foragido, já a mulher foi presa durante a operação na terça (29).

De acordo com a polícia, a operação resgatou 50 pacientes com lesões e em estado de desnutrição. Júnior teria fugido no meio da mata e os agentes chegaram a investigar a área, mas ele não foi localizado.

A Polícia Civil ainda disse que “todos responderão por tortura e cárcere privados qualificados e foram recolhidos na cadeia pública, com exceção de um, que fugiu durante a diligência e segue sendo procurado”.