Casagrande torce pela Argentina no jogo de hoje (13)

Comentarista Walter Casagrande declarou sua torcida pelos argentinos mesmo tendo um carinho pelos croatas

Minha gente a copa do mundo está cada vez mais quente e mais próxima de descobrir quem vai ser o time que vai sair campeão da competição mais esperada. Casagrande declarou a sua torcida pelos argentinos mesmo tendo um grande apreço pela Seleção da Croácia. O jogo acontece hoje (13) às 16h no horário de Brasília.

Vale ressaltar que a Argentina é um dos principais rivais do Brasil o que divide ainda mais o coração dos brasileiros no jogo decisivo. “Tem uma diferença entre os dois, né? O Messi é fazedor de gols. Ele cria jogadas para ele fazer gols, dribla três, quatro caras para fazer gols. Além de enfiar a bola para os companheiros, como fez com o Molina no último jogo. O Modric é cerebral. Ele é um cara que abre espaço para os outros jogadores, faz lançamento, faz o time girar, gosta de dar dinâmica no jogo. Vai ser um duelo muito interessante de dois craques que jogam de modos completamente diferentes. É um 10 para frente e um 10 meio”, disse Walter.

Ela ainda explica: “Eu tô torcendo para a Argentina. Por que eu torço para seleções sul-americanas, conheço muitos argentinos, joguei com argentino, gosto do futebol argentino. Mas assim, sou um grande fã do Modric. Não só pela bola dele, mas pela história de luta do país dele. Então eu tenho um grande carinho pela Croácia e pelo futebol do Modric, mas sou argentino neste momento”.