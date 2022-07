Casagrande conta que não tem uma relação legal com Tiago Leifert

Comentarista escalou seu time de celebridades, mas deixou o jornalista de fora

Não é segredo para ninguém que Walter Casagrande rompeu com a Globo, essa eu já contei para vocês, mas não sabíamos que a relação do comentarista com Tiago Leifert é problemática. Em entrevista ao programa ‘Melhor da Tarde’, na Band, o ex-jogador deixou o jornalista de fora do seu time.

Em uma brincadeira, estilo ‘Pra quem você tira o chapéu?’, do ‘Programa do Raul Gil’, Casagrande disse que os dois não têm um bom relacionamento e que ele não joga no seu clube.

“Somos diferentes, não temos um relacionamento legal. Ideias diferentes, modos diferentes, aconteceram algumas coisas que não foram legais”, afirmou.