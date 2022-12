Casagrande acusa Tiago Leifert de dar ‘careirada’ na Globo: “Tentou me prejudicar e exisstem provas”

O comentarista revela que o ex-apresentador chegou a pedir a sua demissão na revista GQ.

Nesta quarta-feira (07), o comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Walter Casagrande Jr, gerou polêmica ao divulgar em sua coluna, um texto, no qual ele faz criticas direcionadas ao ex-apresentador do BBB Tiago Leifert. No texto, denominado “Por que o que falo vira polêmica? Porque sou direto e não paparico ninguém”, Casagrande afirma que Tiago é “um dos piores covardes” e que não tem “coragem de assumir uma própria opinião”.

Enquanto falava sobre a união dos jogadores da seleção brasileira, para receber as críticas que são feitas por ele e a falta dessa união em outros momentos como incentivar a vacinação; lutar contra o desmatamento e se aliarem em movimentos que lutam contra o racismo, a homofobia e a violência contra as mulheres, o comentarista alfineta Leifer, expondo algumas atitudes do ex-apresentador.

“Acho interessante quando se une a eles um jornalista esportivo que representa a burguesia reacionária que se impõe através de carteirada. Estou falando do Tiago Leifert, que tentou me prejudicar, e existem provas sobre isso, até em vídeo na internet. Ele tentou me ridicularizar algumas vezes ao vivo, na TV Globo, para favorecer comentaristas amigos”, revelou o ex-jogador.

Casagrande também conta que além desrespeitar os seus superiores, simplemen te por ser filho de um diretor, Tiago chegou a pedir que Casa fosse demitido da revista GQ, onde ambos eram colunistas.

“Ele [Leifert] desrespeitava superiores na frente de todos por ser filho de diretor [Gilberto Leifert]. Sem contar que, quando escreveu um texto para a revista GQ dizendo que futebol e política não poderiam se misturar, eu escrevi um outro texto completamente ao contrário (nós dois erámos colunistas no mesmo veículo). Ele não gostou, pediu ao diretor para que eu fosse demitido. No ‘eu’ ou ‘ele’, foi Tiago quem saiu. Bom, não vou falar de todos os ‘mosqueteiros’ do penta porque não vale a pena”, finalizou o comentarista.