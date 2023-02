Casa noturna pega fogo em Praia Brava, Balneário Camboriú

Imagens foram captadas pelo Instagram de Flávio Mendonça que registrou o Warung Beach Club sendo consumido pelas chamas

Meu Deus! Uma das minhas casas noturnas favoritas de Balneário Camboriú pegou fogo. A Warung que é considerada uma das melhores do país (perdendo apenas para a Green Valley) ficou em chamas na manhã desta quarta (22). Vi detalhes pelo Instagram do muso, Flávio Mendonça, e quase morri de desespero.

“Pessoal olha que tristeza o Warung em chamas, em Praia Brava, olha isso, poxa que triste”, disse ele nas filmagens.

Até o momento que essa nota foi escrita, não tínhamos detalhes sobre possíveis vítimas do incêndio. “Corpo de Bombeiros tentando conter o fogo, que loucura”, finaliza Flávio.

Warung em chamas – Floripa (Foto: Reprodução/Flávio Mendonça)

A estrutura da balada é bem grande e as pessoas que moram na região nunca reclamaram do barulho, com suas festas bombásticas. A balada é uma das primeiras construídas na região e fica atrás apenas da estrutura da Green Valley na cidade.