Casa de Vidro: Surtada, Giovanna Leão, faz barraco: “Chega desse caralh*!”

A empresária está usando da mais baixa estratégia para chamar a atenção do público.

Aff gente, sério que essa garota acha que é com essa gritaria e esse tanto de palavrão que ela vai conquistar o coração dos brasileiros para conseguir entrar na casa? Pelo amor de Deus, não é possível que mais uma vez o brasileiro errará desta forma.

Desde o momento em que foi anunciada como uma das participantes da casa de vidro, Giovanna Leão vem ganhando não só a minha antipatia, mas também a de milhões de outros brasileiros, pois, além de ter históricos de atitudes pejorativas e racistas, a empresária é extremamente escandalosa e sem noção.

Na tarde desta quarta-feira (11), a ruiva não aguentou a pressão de saber da existência de um suposto áudio de seu ex-namorado a xingando e armou um barraco daqueles dentro da casa de vidro.

“Ele já falou que roubou dinheiro meu? Ele falou que me roubou? Avisa que eu tenho áudio dele falando que ele ia pegar meu dinheiro. Avisa! Tem print desse filho da put. Alô, adm, eu aguento o rojão, pode postar! Chega! Chega desse caralh!”, a empresária começou a gritar.

Ao notar que está sendo aplaudida por alguns dos presentes no local ela continua: “Dois dias caralh! Vamos porr! Chega desse caralh! Chega dessa porr! Tô sendo legal, tô sendo boazinha. Vai tomar no c, porr!

Será que ela acha que o público está gostando dessa baixaria? Quando será que ela vai perceber que está passando vergonha?