Casa de Vidro: “Será que tem alguém que gosta de mim?”, questiona Giovanna após acusações de racismo

Possível futura BBB perdeu a pose com o bafafá de tweets antigos e ainda disse para Paula que o público tinha que saber tudo

Giovanna sentiu o peso dos seus tweets antigos caindo sobre as suas costas que ainda está na casa de vidro, sendo uma das opções para trilhar um caminho na casa mais vigiada do Brasil. A ruiva chorou para Paula e tentou explicar para Manoel a história que o público trazia do lado de fora da casa, dizendo que ela era racista.

🚨Giovanna está nervosa, explicando a polêmica que está rolando aqui fora, sobre publicações antigas e acusações de racismo. pic.twitter.com/zBcFUpoCYp — INSTA: @web.realityy (@web_realityy) January 10, 2023

A musa disse que tudo tem referência a uma partida de um jogo online e que ela não chamou ninguém de ‘macaco’, mas sim foi chamada. Já para Paula ela chora e diz que o público tem que saber a verdade e ainda questiona se alguém gosta dela e torce para que ela entre na casa.

🚨GRAVE: Giovanna chora e está desesperada com as acusações de racismo e com seu cancelamento quase imediato. #bbb23 #CasaDeVidro pic.twitter.com/Lh7lk3OuxP — 👁️ #BBB23 DE FATO 👁️ (@bbbdefato) January 10, 2023

Vale ressaltar que mais cedo, Paula chorou e pediu para que votassem nela, pois ela precisava do dinheiro. Ai eu amo esse kikiki que rola solto.