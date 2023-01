Casa de Vidro: Paula pode causar intriga com o seu jeito exigente

Participante é biomédica de Jacundá, no Pará, e luta por uma vaga no reality da Globo.

O esquenta do BBB está pra lá de bom e eu já consigo acompanhar a casa de vidro aqui do meu Leblon, afinal no meu grupo de fofoqueiras não se fala em outra coisa. Os participantes da casa de vidro já começaram a demonstrar o seu jeitinho para conquistar o coração do público e uma vaga no Big Brother.

Paula promete levar o público à loucura com o seu jeitinho falante e exigente. A musa é paraense da cidade de Jacundá e seu maior sonho é construir uma família.

“Eu vejo o Big Brother como minha salvação”, disse a biomédica.

A musa ainda disse que ouviu de Deus que em 2024 ela teria uma chance e acredita que essa chance era o BBB.