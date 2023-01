Casa de Vidro: Paula chora e diz que precisa de dinheiro

Paraense disse que ouviu um chamado de Deus quando resolveu participar do reality da Globo

Já tem gente desesperada, implorando por uma vaga dentro do Big Brother Brasil. Ontem (10), Paula caiu no choro pedindo que o público votasse para ela entrar na casa e o motivo é apenas um: o prêmio. A paraense disse que precisa do dinheiro.

“Vota, eu preciso de dinheiro. É sério, eu preciso de dinheiro!”, contou a possível futura sister.

Para quem não sabe, ela contou para o Gshow que sentiu um chamado de Deus quando aceitou que seria uma das inscritas para o BBB23. Dito e feito! Afinal ela já está na casa de vidro, resta saber se será a escolhida. A disputa acontece entre ela e Giovanna.