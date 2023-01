Casa de Vidro: Giovanna apela para o lado sentimental do público

A participante é uma empresária campinense, que mora no Rio de Janeiro e se aventura no mundo dos games.

Gente, eu sei que o programa nem começou ainda, mas eu já estou amando. Assistir a competição entre os participantes da casa de vidro, que estão em busca das últimas vagas da 23ª edição do programa, já está me deixando com um gostinho de quero mais. E é aquela história né, para conquistar o público vale tudo!

Seguindo esse conceito, a participante Giovanna Leão resolveu apelar para o lado sentimental do público. Em suas informações que foram divulgadas a empresária faz questão de ressaltar, com muita ênfase, as dificuldades que enfrentou em sua vida.

A ruiva afirma que não irá se relacionar dentro da casa, pois possui não só um dedo podre para relacionamentos, mas sim as duas mãos. Ela ainda garante que não será a planta da edição.