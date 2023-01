Casa de vidro: Gabriel é primo de ator da Globo

Possível futuro BBB é primo de Gabriel Godoy, que atua em ‘Mar do Sertão’

Estou amando esse esquenta para o BBB com a casa de vidro e não pude deixar de vasculhar a vida dos possíveis futuros BBB´s que vão entrar na casa pela escolha do público. Foi mexendo em tudo isso que descobri que Gabriel tem um primo dentro da Globo, Gabriel Godoy, que atua em ‘Mar do Sertão’. Vale lembrar que nem o ator sabia que o primo iria para o BBB.

“De repente você vê seu primo no BBB”, disse ele nos stories do Instagram.

O muso ainda contou para o Gshow que ficou sabendo da notícia pela sua irmã. “De repente minha irmã me liga e fala: ‘Você viu que o Gabriel está na Casa de Vidro do BBB?’. Eu fiquei muito surpreso e feliz. Gabriel é um querido. Filho da minha prima de primeiro grau, hoje lá em Florianópolis”, disse.

“Torcendo para que ele entre na casa e que ele tenha consciência de onde ele se meteu”, brincou.