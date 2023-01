Casa de Vidro: Gabriel conta como conheceu Anitta: “Pernas tremiam”

Modelo contou que passou o dia mais legal da sua vida ao lado da cantora

Gabriel Tavares está sem papas na língua e disposto a contar detalhes sobre a sua noite com Anitta. Na casa de vidro, o muso contou detalhes sobre o seu encontro com a cantora e ainda disse que as pernas tremiam na noite mais legal da sua vida (risos).

“A gente conversou em dezembro e falou: ‘A gente se encontra o dia que der’. A gente trocou umas ideias. Depois de um mês, ela foi em Floripa [Florianópolis (SC)] e me deu um ‘salve’. Nessa hora, tremiam as pernas. Estava tremendo até encontrá-la. Depois, ela me tratou super bem”, relembrou.

Gabriel ainda relembrou um perrengue com a cantora. “Ela mijou no braço de um parceiro meu. Ele falou: ‘Essa árvore tem espinho? Está ardendo meu braço’. Tinha encostado uma taturana. Sabe aqueles bichos ‘peludos’? Ele falou: ‘Alguém tem que fazer xixi no meu braço, tem que ser xixi de celebridade’. Fomos eu, o segurança, eu e ela. O segurança fez uma proteção, eu fiquei de costas só ouvindo o barulhinho do xixi, e meu amigo dando risada. Esse foi o dia mais legal da minha vida”, afirmou.