Casa de Vidro: Gabriel aconselha Giovanna a não ficar com fama de “vtzeira”

Modelo pediu para que a ruiva não desse bola para todos os comentários que as pessoas faziam quando mostravam tweets para ela

Amizade? Parece que Gabriel quer fechar uma aliança com Giovanna e já começou a dar dicas para a ruiva não se queimar na competição para uma vaga no BBB. O modelo aconselhou ela a não ficar com fama de vtzeira, porque isso poderia queimá-la antes dela estar no jogo.

“Para de falar disso, não dá bola para isso. Deixa passar, se não você vai ficar como ‘vtzeira’. A galera está achando chato”, disse o modelo, que logo teve a resposta da ruiva: “Você é blindado, eu não consigo ser. Como você levaria se alguém te chamasse de mentiroso? Prefiro ser uma vtzeira do que uma planta”, afirmou.

Gabriel não parou por aí: “A gente já ouviu essa história várias vezes. Você já se justificou uma vez, está ótimo. Quanto mais você falar… Você está falando aqui, a galera de lá está te zoando. Se alguém te perguntar, passa batido”, finalizou.