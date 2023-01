Casa de Vidro do Big Brother! Conheça os participantes

Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel disputam duas vagas dentro da casa mais vigiada do Brasil

Vocês pensaram que eu não ia comentar a chegada do reality mais esperado do ano? Tem BBB chegando ai, bebê! A casa de vidro já está montada com quatro possíveis participantes do reality da Globo, os musos vão disputar duas vagas dentro da casa. Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel quem será que leva a melhor?

Giovanna é empresária da cidade de Campinas, mas mora no Rio de Janeiro (alô meu Leblon. Aloca!). A ruivinha já foi emancipada para superar uma crise financeira. Quer história de vida? TOMA!

Manoel é psiquiatra e promete entregar tudo quando falamos de BBB, desde analisar bem o jogo até cuidar da cabeça dos participantes. Vale ressaltar que ele disse que tem uma relacionamento aberto e não vai se privar de viver uma experiência completa. Ui.

Paula vai ficar conhecida como a língua solta da casa, afinal ela mesma foi entendida como uma pessoa que fala o que quer. A biomédica ainda disse que a sua entrada no BBB23 foi dada por um chamado de Deus.

Gabriel tem tudo para ser o novo galã da edição, ou o novo affair de Anitta (Aloca!). O muso é administrador, mas pretende largar tudo para se estabilizar como modelo. Cá entre nós o muso já deu uns pegas em Anitta e Luísa Sonza. Segredo nosso tá?