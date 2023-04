Casa de Isabella Scherer é inundada por cano estourado: “Um caos!”

A campeã do masterchef 2021 conta que estava dormindo e afirma que por pouco o estrago não foi maior.

Amores, está ai um belo exemplo da frase “quem vê close, não vê corre”. Na manhã desta quinta-feira (27), a atriz e chef de cozinha Isabella Scherer, que é casada com o modelo Rodrigo Calazans e que posta diversos vídeos de receitas na internet, utilizou os stories de seu instagram para revelar um perrengue daquelas pelo qual ela está passando.

“A gente ia gravar um monte de receitas hoje e estourou um cano, inundou a cozinha”, iniciou a atriz.

Logo em seguida a campeã da edição de 2021 do Masterchef, revelou que por pouco o desastre não foi maior, já que ela estava dormindo e acabou não escutando nada do que estava acontecendo, ao contrário do seu marido, que impediu que a casa toda ficasse alagada.

“Ainda bem que o Rodrigo estava acordado, eu estava dormindo, não escutei, não ouvi nada, se não tinha acordado com a casa inteira inundada, ia ser um caos”, revelou.

Apesar de todo esse perrengue, a atriz felizmente lidou super bem com a situação e com pensamentos positivos afirmou que fará um banho energético e não deixará as energias negativas lhe parar. “Essa energia aí não vai me vencer, se preparem que minha água vai voltar a funcionar já já, minha torneira, vou ter água em casa, o filtro também, tadinho foi afetado. E vou tomar um banho de sal grosso e ninguém vai me parar”, finalizou a loira.