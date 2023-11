Carros voadores são vendidos na Holanda e entregues pro R$1,2 milhão

A fabricante do veículo ressalta que esse é o primeiro veículo do mundo que consegue voar sendo um automóvel comercial

Os carros voadores já são uma realidade entre nós e não pude deixar de contar essa novidade para minhas fofoqueiras de plantão. A holandesa Pal-V já começou a fazer a entrega dos carros comerciais coadores, o Liberty Pioneer e o Liberty Sport.

Os carros voadores foram desenvolvidos para cumprir as legislações existentes. Os modelos podem ser encomendados por valores que vão de US$ 399 mil a US$ 599 mil (equivalentes a R$ 1,2 milhão e R$ 1,8 milhão na cotação desta terça, 21). A produção em série começa ainda este ano, diz a Pal-V.

A primeira leva foi de 90 unidades e ele possui hélices que são recolhidas quando ele está no solo para rodar como um veículo convencional.