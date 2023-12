Carro de Marcelinho Carioca é encontrado em Itaquaquecetuba

O ex-jogador está desaparecido desde ontem (17), após sair do show do cantor Thiaguinho na Neo Química Arena.

Amores, há pouco contei para vocês sobre o sequestro do eterno ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca, pois bem, no final da manhã desta segunda-feira (18), a polícia de São Paulo encontrou o carro do ex-jogador em uma rua da cidade de Itaquaquecetuba, na região metropolitana da capital.

De acordo com as autoridades, em uma rua da cidade de Itaquaquecetuba, na região metropolitana da capital, após alguns moradores denunciarem um carro abandonado, na Rua Jacareí, no bairro Jardim Valparaíso.