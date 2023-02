Carro alegórico da Beija-Flor pega fogo antes de entrar na Sapucaí

Bombeiros conseguiram controlar o fogo antes que ele tomasse conta do carro

Meu Deus! Uma das minhas escolhas favoritas passou um susto daqueles com um dos carros pegando fogo. A Beija-Flor teve que contar com a ajuda dos bombeiros para conter o princípio de incêndio em um dos seus carros ainda na armação do desfile.

O fogo aconteceu bem próximo de onde estava o destaque da alegoria com um homem no alto, que foi retirado às pressas.

“Estou bem, vou tirar a minha roupa, mas antes vou falar com a minha mulher”, disse Edson Gouveia, ao G1, que desfilaria como destaque do carro.