Carolina Dieckmann relembra fotos íntimas vazadas: “Nunca passou pela minha cabeça ceder à extorsão”

Atriz relembrou o momento e disse que tentou extorqui-la, mas a polícia identificou os hackers

O podcast ‘Quem Pode, Pod’ com participação de Carolina Dieckmann está tudo de bom, e a atriz não deixou de relembrar o fato que marcou a sua carreira com suas fotos íntimas nas mãos de hackers. A musa ainda disse que tentaram extorqui-la, mas ela nunca pensou em ceder a elas.

“Ligaram no escritório do meu empresário e disseram que estavam com fotos íntimas minhas. Tentaram nos extorquir, mas nunca passou pela minha cabeça ceder a extorsão”, iniciou.

A atriz ainda disse que estava em São Paulo e não podia ficar com o celular, pois estava gravando. “Quando saí, já tinha vazado tudo. Foi uma megaoperação para voltar para casa, tinha gente me esperando em tudo que é lugar. Meu filho [Davi] estava em casa, ele tinha 13 anos na época. Liguei para o Bruno de Luca e disse: ‘Você precisa ir lá em casa desligar a internet, porque o Davi vai ver!’. O Bruno foi lá em casa e desligou a internet”, relembrou.

“Davi ficou sabendo um pouco antes das férias de julho. Foi sorte. Ele tinha uma viagem, mas ele não foi porque estava gripado, então ele estava em casa. Tive uma conversa com ele sobre isso, expliquei tudo para ele. Na época eu tive a sensação de que nada que eu dissesse para ele, iria confortá-lo. Muitos anos depois, alguém perguntou para ele qual foi a coisa mais legal que eu tinha feito, e ele respondeu que teve muito orgulho de mim no episódio das fotos”, contou ela.