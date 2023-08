Carolina Dieckmann faz tatuagem com nome do filho

A atriz usou suas redes sociais para mostrar sua nova tatuagem em homenagem ao seu filho, José

Carolina Dieckmann não deixou de encher as redes sociais de amor pelo seu filho, José. A atriz fez uma homenagem dedicada ao filho e mostrou a todos seus seguidores a nova tatuagem com o nome do pequeno. Vale ressaltar que ela também tem uma tatuagem em homenagem ao seu filho mais velho, Davi.

“Eu já tinha a do Davi, do tempo que eu fui pra Miami, e ele ficou aqui. Era óbvio, lógico e fundamental, que eu levasse ele tatuado no corpo. Como quem não quer ficar um segundo sequer longe, como quem quer uma marca eterna que já estava dentro. Essas são as letrinhas deles quando aprenderam a escrever o próprio nome”, disse ela.

A tatuagem ainda foi feita com muito valor sentimental, pois a grafia dos nomes foi feita pelos próprios filhos da atriz. Fofo, né?