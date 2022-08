Carolina Dieckmann estará na próxima novela da sete da Tv Globo

Gente, tem muito tempo que não falamos dela, só vimos ela em festas dos amigos, tirou um tempo sabático das telinhas. Segundo a Revista Quem, a atriz Carolina Dieckmann está com retorno para as novelas globais já com data marcada. A atriz estará no elenco de ‘Vai na Fé’, previsto para começar em janeiro de 2023, substituindo ‘Cara e Coragem’.

Carolina mora desde 2016 em Miami, nos Estados Unidos e vem no Brasil apenas para passeio e trabalho programados, a revista confirmou que ela passará um ano nas terras brasileiras para trabalhar. Em 2018 ela participou de ‘O Sétimo Guardião’, e ficou em sua casa no Rio de Janeiro.