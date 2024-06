Carol Trentini arrecada doações para RS em festa de aniversário do filho

Carol Trentini deixou muitos boquiabertos ao celebrar o aniversário do seu filho Benoah, de oito anos, e pedir doações para o Rio Grande do Sul ao invés de presentes.

O evento foi realizado em Balneário Camboriú, onde a família reside, arrecadou diversos itens de material escolar foram arrecadados e estão a caminho do município de Canoas, um dos mais afetados no Estado gaúcho.

Em seu instagram a modelo falou sobre a atitude do filho e começou os internautas na legenda do post: “Assim que aprendeu a falar, bem pequenininho, ele pediu pra ir em todas lojas que vendiam pássaros. Queria comprar todos possíveis. E disse que quando chegasse em casa iria abrir as gaiolas pra eles fugirem. Esse é o Benoah”, começou a modelo falando sobre a atitude do filho.

“Senso de justiça e compaixão são das características mais lindas que ele tem. Benoah sabe articular, sabe provar seu ponto, sabe rir e fazer rir, sabe ser (e é) a estrela e sabe dar palco e aplaudir o brilho do próximo. São tantas outras virtudes profundas que nao caberiam aqui. Benoah é uma criança livre, e por isso sente tanto quando vê um pássaro sendo impedido de voar”, ressaltou.