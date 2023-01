Carol Peixinho fala sobre a ex de Thiaguinho: “Fernanda se tornou minha amiga”

Surfista ainda convida as pessoa a evoluírem e entenderem que Fernanda Souza é a melhor amiga do cantor

Mesmo que a web se mate para que Fernanda Souza volta para Thiaguinho isso a gente já pode dar como uma tarefa cansativa, porque não vale a pena insistir nessa tecla. Carol Peixinho, atual do cantor, ainda revelou que as duas são amigas e que a web precisava evoluir.

“As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado].Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desde o princípio e achei maravilhoso”, disse ela.

Ela ainda completa: “Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente”, afirmou.