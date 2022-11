Carol Dias revela pressões estéticas que sofria no Pânico: “Até hoje tenho esses reflexos”

A ex-panicat conta que mesmo após tantos anos ainda é afetada pelas pressões que sofreu na época do programa.

Muito se engana quem acha que a pressão estética nasceu com a disseminação das mídias sociais, essas imposições sempre existiram e assola principalmente a vida das mulheres. Durante uma entrevista ao podcast “4Talk Cast”, que é apresentado pela dupla Amanda Falda e Gui Santana, a educadora financeira e ex-panicat Carol Dias, contou sobre as pressões estéticas que sofria no Pânico.

“Quando eu entrei no Pânico, tinha um corpão. Mas começou: ‘Tem que ficar com a bunda grande’. Era uma pressão. Se tivesse um buraco [celulite], você estava fora. Tomava bronca, ficava na geladeira”, revelou Carol.

A educadora financeira contou que a forma como era tratada nos bastidores do programa mexeram bastante com sua mente, fazendo com que até hoje, ela consiga ver reflexos das pressões que sofria em sua vida pessoal e explicou: “Vai mexendo com a mente, até hoje tenho esses reflexos de me sentir… [ter que ficar bonita]. Mas agora estou mais tranquila. Não é porque me cuido, mas você começa a estudar e vê que não é só a beleza. O foco muda, é outro padrão.”