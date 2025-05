Carol Castro detona escolha de Virgínia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio: “Isso não pode continuar!”

O babado foi fortíssimo nesta sexta-feira (23)! Carol Castro não ficou calada e soltou o verbo nas redes sociais após a escola de samba Grande Rio anunciar que Virgínia Fonseca será a nova rainha de bateria. A escolha da influenciadora causou um verdadeiro terremoto nas redes e a atriz fez questão de deixar seu recado, sem papas na língua!

Tudo começou quando um perfil detonou a decisão da escola, lembrando que o enredo de 2026 será sobre o movimento manguebeat, conhecido por denunciar desigualdades sociais e a pobreza. O post alfinetou: “Em 2026, o enredo da Grande Rio é sobre o movimento manguebeat, que surgiu para denunciar as desigualdades sociais e a pobreza, aí colocam a Virginia como rainha de bateria. [Ela] que há uma semana estava depondo na CPI das Bets justamente por enganar pobre e ganhar dinheiro em cima deles”.

E Carol? Pá! Comentou direto na publicação: “Isso não pode continuar, certo?” — causando um verdadeiro alvoroço entre os seguidores, que logo começaram a compartilhar e comentar a coragem da atriz em se posicionar.

A treta foi tanta que o mestre de bateria da escola, Fabrício Machado de Lima, mais conhecido como mestre Fafá, jogou a toalha (das redes, pelo menos). O comandante do batuque decidiu se afastar temporariamente do Instagram e explicou: “Não preciso de rede social e sim de paz para seguir trabalhando. Aos amigos que admiram meu trabalho, sabem onde me achar, estarei na Grande Rio todos os dias trabalhando em busca da batida perfeita”.

Enquanto isso, o barraco segue rendendo! De um lado, fãs defendem Virgínia; de outro, críticas fervorosas sobre a escolha para a bateria de um enredo tão potente e político. Carnaval 2026 promete fogo no parquinho… e nem começou ainda!