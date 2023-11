Carnaval chegando: J Balvin fará estreia na Sapucaí

O cantor se apresenta em show exclusivo no Nosso Camarote, o maior camarote carioca

Eu já estou de olho no carnaval e a Sapucaí vai ferver na minha mão! J Balvin foi confirmado como o artista principal no lineup do Nosso Camarote para 2024. Vale ressaltar que esse é um dos maiores camarotes da Sapucaí.

Além do artista internacional, o espaço receberá diversos outros nomes, que serão anunciados em breve, para apresentações ao longo dos cinco dias de desfile: 9, 10, 11, 12 e 17 de fevereiro. A compra de ingressos do Nosso Camarote Bradesco 2024 deverá ser feita somente pelo site da Ticketmaster, canal oficial de vendas.

Minhas amigas já estão de olho nos camarote para ver os desfiles das escolas de samba de pertinho. Amo, Carol Sampaio, me nota!