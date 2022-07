Carmo Dalla Vecchia é vítima de homofobia: “Desejo profundamente que evolua”

Ator postou uma foto com Pedro, seu filho com o autor João Emanuel Carneiro e não deixou de responder o comentário homofóbico

Acho tão brega esses comentários homofóbicos em pleno século 21! Afe, ainda hoje temos que nos deparar com cada opinião… O ator Carmo Dalla Vecchia se surpreendeu com o comentário em uma foto que publicou ao lado do seu filho, Pedro, com o autor João Emanuel Carneiro.

“Será que os seus sairão iguais a você? Se saírem, eu os abraço também. Entendo… faltou amor, carinho, afeto.. deve ter sido difícil. E, pela sua fala, continua sendo. Não te responderei mais porque, talvez, só alimente mais sua ira. Mas desejo profundamente que evolua. Mas se meu filho for gay, acho que vou amar mais ainda. Se isso for possível. Acho que não. Já amo até o céu sendo ele quem quiser ser”, respondeu o ator.

O acontecido teve direito a publicação no feed do ator com a legenda: “Verificado

Vida que segue e segue linda e colorida… tomara que para todos”, escreveu.