Carmo Dalla Vecchia revela desejo de lançar projeto LGBTQIA+ inspirado em fãs

Olha ele! Depois de declarações polêmicas sobre sua vida com João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia soltou o verbo e falou que anseia criar um projeto voltado à Comunidade LGBTQIAPN+. O ator disse que pretende tirar o projeto do papel ainda esse ano.

“Eu tenho um monólogo que eu tô produzindo para eu fazer [ainda neste ano], que é com a temática LGBT também, contando a respeito sobre cartas que eu recebia no meu Instagram”, diz ele, que conta com quase dois milhões de seguidores na plataforma.

Vale ressaltar que o ator é uma voz importante para a comunidade e tem bastante visibilidade levantando a bandeira. Hoje, ele está em cartaz com, ‘Todo Chapéu Me Lembra Você’. “Eu deixei a barba porque começou o ano e eu pensei: ‘ah, é uma fase tão diferente na minha vida, vou deixar a minha barba crescer’. E o povo não está gostando desse negócio de barba, não. A galera chega pra mim dizendo: ‘você tá feio. Você está doente, o que aconteceu com você? Eu não gosto dessa barba branca'”, revelou o esposo de João Emanuel Carneiro.

“Mas no final das contas, eu acho que esse personagem acabou calhando muito com essa história, porque um homem que mora numa chapelaria há 20 anos, ele não tem muito tempo pra fazer essa barba, né? Faltou a gilete, faltou a autoestima, faltou uma série de coisas”, explica.