Carmo Dalla Vecchia conta como conheceu marido: “Deve ter ficado com pena de mim”

Ator conta que conheceu João Emanuel Carneiro quando fazia um espetáculo “horroroso”

“Sinceridade é tudo”, essas foram as palavras de Carmo Dalla Vecchia depois de contar como conheceu o seu marido, João Emanuel Carneiro. O ator não deixou de dizer que acredita que o seu parceiro ficou com pena dele e o pediu em casamento.

Um internauta comentou na publicação do ator, pedindo para que ele comentasse mais sobre a relação com o marido e contasse como os dois tinham se conhecido. Carmo não mentiu e foi sincerão na resposta.

“Eu fazia um espetáculo horroroso e ele foi ver. Deve ter ficado com pena de mim e me pediu em casamento”, escreveu Vecchia, respondendo o comentário do internauta.

Carmo ainda escreveu que a sinceridade é um lema seu. “Sinceridade é tudo”, escreveu.