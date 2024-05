Carmo Dalla Vecchia fala de casamento com autor: “Sou a mulher da relação”

Carmo Dalla Vecchia adora causar ao falar sobre sua vida pessoal com João Emanuel Carneiro. O ator disse que no relacionamento dos dois, ele é a mulher. Ele ainda explicou que seu marido costuma ter mais proximidade com outros homens, enquanto ele é mais comunicativo com mulheres.

“Eu digo que eu sou a mulher da relação, né? Quando a gente vai em um jantar, eu me grudo com as mulheres, e ele geralmente se gruda com os homens. Eles falam de economia, de história. Eu começo a falar sobre educação infantil”, disse o ator em entrevista ao podcast da página Gay Blog BR.

“Eu acho que é extremamente importante, principalmente para nossa comunidade, um viado falando e dando opinião sobre desenvolvimento infantil sadio, eu acho que é uma conquista para todos nós”, completou Carmo Dalla Vecchia.