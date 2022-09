Carmo Dalla Vecchia elogia Kaysar Dadour: “Sorte dele eu já ser casado”

Ator não deixou de investir no ex-BBB, demonstrando um carinho pelo figura

Todos nós precisamos concordar que Kaysar foi um dos participantes mais emblemáticos do Big Brother Brasil, e podem vocês não saberem, mas o ator passou por uma transformação e tanto depois que saiu do reality. Carmo Dalla Vecchia que o diga, afinal, não deixou de demonstrar carinho pelo ex-BBB.

“Só para dizer que o Kaysar é muito fofo. Sorte dele eu já ser casado, caso contrário, não teria escapatória”, disse o ator. Em seguida, Kaysar respondeu: “Te amo, seu gostoso”. Logo depois, Carmo brincou: “Vamos fazer uma foto juntos para o OnlyFans”.

É importante ressaltar que a amizade dos atores surgiu nos bastidores de ‘Cara e Coragem’, novela da TV Globo.

Para as línguas venenosas que vão sair comentando essa notícia, já adianto que Carmo é casado com João Emanuel Carneiro, e o fruto do amor do casal se chama Pedro.