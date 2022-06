Hebe mandou recado espírita para Carlos Alberto de Nóbrega

Apresentador da ‘Praça é Nossa’ contou que já recebeu mensagem da apresentadora no renomado centro espírita de Divaldo Franco em Salvador, Bahia

Muita emoção para mim sempre que falamos da minha musa inspiradora, Hebe Camargo. Em entrevista ao podcast ‘O Pod é Nosso’, Carlos Alberto de Nóbrega contou para Eliana que já recebeu uma mensagem da apresentadora dona dos selinhos mais famosos do Brasil em um centro espírita.

“Divaldo é um espírita que tem um trabalho maravilhoso e eu fui conhecer o trabalho dele e ele disse: Quem está aqui ao seu lado é a Hebe. Ele falou uma coisa que eu não posso dizer aqui. Ela me deu um recado, pela vida dos meus filhos, então você vê…”, relembrou o apresentador, muito emocionado.

E não parou por aí, porque Carlos Alberto ainda lembrou de um programa que foi gravado com Eliana na casa da apresentadora e foi surpreendido com um bilhete. “Eu fui fazer um programa com você na casa da Hebe e uma pessoa veio trazer uma carta. Eu mandei um bilhete para Hebe quando tinha morrido a Isaurinha Garcia e eu fiquei sabendo, poucas pessoas sabiam que Hebe tinha pago o tratamento dela e o funeral dela, que ela não tinha dinheiro. Mandei um bilhete cumprimentando e o assunto morreu. Um dia tô fazendo programa da eliana e me vem uma mocinha que estava preparando o museu da Hebe com a carta que ela encontrou dentro da bolsa, foi emocionante, a Hebe é eterna, ela foi minha madrinha de casamento”, disse o apresentador.

Vale lembrar que Hebe faleceu no dia 29 de setembro de 2012, e até hoje a comunicadora é um exemplo a ser seguido por diversas personalidades, pois o seu programa de entrevistas era uma aula.