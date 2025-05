Carlos Alberto de Nóbrega demitiu Livia Andrade de A Praça é Nossa. Saiba qual foi o motivo

Gente, estou aqui com meu baldinho de pipoca na mão e várias embalagens de chocolate belga espalhada pela minha mesinha de centro enquanto assisto ao Domingão do Huck na minha TV de 98 polegadas. Eis que recebo uma mensagem de uma das fofoqueiras que também está acompanhando ao programa e me contou um babado fortíssimo sobre o apresentador e a Lívia Andrade na época em que ela trabalhou no “A Praça é Nossa”.

Lívia Andrade esteve presente na gravação que vai homenagear a Carlos Alberto de Nóbrega no Domingão com Huck (Globo) e acabou relembrando de uma situação que aconteceu dos bastidores de A Praça É Nossa (SBT): quando o Carlos Alberto a demitiu do humorístico.

O motivo desse desentendimento entre eles foi porque Lívia pediu aumento de cachê. Na época, ela ainda não era contratada fixa do SBT e recebia por diária. “Eu ganhava uns R$ 350 por dia. E falei: ‘Poxa, estou aqui no quadro, outro humorista, porque é homem, está ganhando mais do que eu’. Sempre fui de correr atrás dos meus direitos”.

“A princípio, ele me mandou embora. Mas, no dia seguinte, aumentou R$ 50 no cachê e eu voltei. Naquele momento, não era nem pelo valor, era pela tentativa de melhorar.”

Lívia aproveitou para fazer uma reflexão sobre o aprendizado que adquiriu daquela época. “Aprendi que a gente não pede aumento se comparando com ninguém. Você mostra seu valor. E deu certo. Depois, passei a participar de vários quadros, sentei no banco da Praça com um personagem fixo, que era o que todo mundo queria.”

Ela ressaltou uma lição que leva para sua carreira até hoje. “Carlos me ensinou a importância de ser escada, de ajudar o outro no palco. Nem sempre você precisa ser o protagonista. Todo mundo ali tem sua função.”

O apresentador do “A Praça É Nossa” há 38 anos, Carlos Alberto de Nóbrega foi recebido pelo apresentador Luciano Huck no palco do Domingão para relembrar os momentos especiais de sua vida tanto pessoal quanto profissional. Durante a homenagem, ele recebeu o carinho de colegas de televisão como Raul Gil e Moacyr Franco, além de ser surpreendido pela presença de seus familiares.