Carlos Alberto admite que tem ciúmes de Matheus Ceará

Apresentador da ‘Praça é Nossa’ contou que sente ciúme do humorista com Eliana e que paga mais para ele do que ela

A participação de Carlos Alberto de Nóbrega no podcast ‘O Pod é Nosso’ rendeu aquele kikiki que a gente gosta,e o melhor, os assuntos que envolviam Eliana teve como a apresentadora rebater em tempo real. Um deles foi o fato de que o apresentador da praça sente ciúme de Matheus Ceará. “Nós temos um amigo que disse que eu não ia ter coragem de perguntar isso para você: ‘Você tem ciúme de mim ou eu tenho ciúme de você?’ O Matheus Ceará”, iniciou o humorista. “Matheus Ceará, eu acho que o Carlos Alberto tem ciúme de você sim”, disparou a apresentadora sem papas na língua e Carlos Alberto respondeu a apresentadora: “Eu tenho ciúme de todos eles, mas mais do Mateus, porque ele é minha cria. Criei um dos humoristas mais importantes da atualidade, como foi com o Manfrini. Tenho ciúmes dele com você, porque ele fica mais tempo com você do que comigo e eu pago muito mais do que você paga”. Já sabemos que para o apresentador da ‘Praça é Nossa’ o Ceará é como um filho e como todo bom filho, os pais sentem sim ciúmes. Aloca!