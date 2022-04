Carlinhos Maia invade podcast e pergunta para Simone: “O que você acha de Lucas estar dividindo uma casa com dois homens solteiros?”

Marido de humorista se muda para São Paulo para estudar teatro e divide apartamento com dois colegas de turma

Minha gente, já falei para vocês que Carlinho não está nada feliz com essa história de Lucas estudar teatro longe dele, né? Pois é, o humorista invadiu a live do ‘PodDelas’ pelo telefone e perguntou para Simone o que ela achava dele dividir apartamento com dois homens solteiros.

Diante da pergunta Simone respondeu categórica: “Nessa parte eu não sou a favor”. Lucas ainda tentou explicar que os dois colegas, apesar de solteiros, fazem Wolf Maya junto com ele, mas Simone não exitou em responder.

“Você tem dinheiro e não precisa dividir apartamento com ninguém”, rebateu a cantora. Lucas ainda disse que tem medo de dormir sozinho e Simone disse que então seria preciso trazer alguém da família para morar com ele.

Carlinhos foi irredutível, disse que respeita o sonho de Lucas e entende, mas não vai participar disso, porque não gosta nada dessa história. “Eu detesto eu não gosto dessa história toda”, disse.

Simone ainda termina dizendo que “solteiro anda com solteiro, casado anda com casado”, como um conselho para Lucas se comportar em São Paulo, como se todos não estivessem de olho.