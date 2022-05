Que rolou? Cantor Carlinhos Mutuca, que acusa Zé Felipe de plágio, se pronuncia! Ouça a canção “Vip Vap”!

O cantor surgiu indignado com “cópia” que o filho de Leonardo fez…

Ai, ai minha gente… Nesta quarta-feira, (25), o vídeo de pronunciamento do cantor Carlinhos Mutuca, que acusa Zé Felipe de plágio, viralizou nas redes sociais com direito a ouvirmos a música para termos certeza… Certeza que não tem nada a ver uma música com a outra!

“Boa noite pessoal! Eu sou o cantor Carlinhos Mutuca e estou aqui para falar a respeito do Zé Felipe. Zé Felipe gravou o “Vapo Vapo” e essa música é “prágio” do “Vip Vap”, uma música minha. O “Vapo Vapo” está com uma grande suspeita de “prágio” minha gente. Por que? É uma música que tem o mesmo significado e mesmo duplo sentido. E o “Vapo Vapo” é como se tivesse tirado da minha música “Vip Vap”. A possibilidade de alguém ter “pragiado” de verdade mesmo, a minha música é grande. Eu cantei o “Vip Vap” em rede nacional, eu cantei no programa do Mion na Rede Record e cantei no programa do Ratinho. Tem todos os vídeos no Youtube, “Carlinhos Mutuca Vip Vap”. Eu vou soltar aqui um trechinho do “Vip Vap” pra vocês comparar. Se realmente for “prágio” eu quero meus direitos autorais, Zé Felipe! Vai ser feita uma perícia”, disparou Mutuca.

Bom, eu vou ficar quieta e não vou falar N A D A! Só vou deixar você ouvir, leitor(a), e tirar suas próprias conclusões… E aí Zé Felipe? Vai se pronunciar?