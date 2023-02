Carlinhos Maia tem vontade de ser pai: “Vamos ter o nosso bebê”

Humorista ficou animado com a ideia depois do batizado das filhas de Virgínia e Zé Felipe

Depois de muito bafafá e um possível término entre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia por causa dos filhos. Parece que o humorista deixou o desejo falar mais alto e pretende colocar a cegonha para trabalhar. Carlinhos ficou animado com o batizado das filhas de Virgínia e Zé Felipe e revelou o desejo de ser pai.

“Lucas, vamos ter o nosso bebê, cara. Está na hora, já estou com 31 anos, meu brother!!! Adianta aí cara”, escreveu o Carlinhos.

Lucas ainda disse que não pretende ser pai no momento e Carlinhos ainda investiu, dizendo que precisa dos bebês, pois já estava com 31 anos. “Mas eu não vejo outro pai sem ser você não. Eu não vou ter filhos com 50 anos. Não vou ter mais coluna para isso”, brincou.