Carlinhos Maia revela que quase se afogou ao pular de barco em movimento

Meu Deus! Carlinhos Miaa contou detalhes de um apuro que passou ao pular de um barco durante um passeio com amigos no Rio São Francisco. Em suas redes sociais, ele contou que quase se afogou ao pular de um barco em movimento quando estava bêbado.

“Eu não sou de beber, aí tomei umas margueritas em um lugar que eu sempre venho, tô com amigos e com o Lucas. Eu tô no meio do rio São Francisco e eu pulei com o barco em movimento. Eu nunca fiz isso na vida, só que aí, eu esqueci que ele tava em movimento e eu tenho refluxo… Quando eu fui botar a mão para subir no barco, ele se distanciou de mim. Eu fui para longe e comecei a me afogar”, relatou.

O influenciador ainda contou que se viu em desespero ao pensar que iria morrer. “Eu me afogando, o barco se distanciando e o Lucas gritando daqui: ‘Volta, volta, volta’. Só que é muito rápida a correnteza, e eu no meio do Rio São Francisco. E até o barco voltar, e eu com a barriga muito cheia, por ter tomado muito caldinho, comido muitos espetinhos e tomado essas margaritas, aí teve um momento em que eu disse: ‘Pronto, eu vou morrer’”, contou Carlinhos.