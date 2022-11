Carlinhos Maia revela interesse em reatar seu casamento com Lucas Guimarães e confessa: “Tenho ficado igual uma cadelinha cheirando o c* do Lucas”

O comediante confessa o seu medo de que Lucas se apaixone por outra pessoa.

Uma pessoa apaixonada que não se humilha não está realmente apaixonada e a prova disso é o ícone da comédia e claro, o nordestino mais amado do Brasil, o empresário Carlinhos Maia.

Durante um desabafo feito em seu instagram, nesta sexta-feira (11), o influenciador confessou que está fazendo de tudo para reconquistar o seu ex-marido, Lucas Guimarães. “Esses últimos dias tenho ficado igual uma cadelinha cheirando o cu do Lucas, tentando ver se ele volta comigo.”

O comediante contou que está se esforçando para reconquistar Lucas, pois sente que ainda existe amor entre eles e que se não fosse isso já teria desistido. “Estou me humilhando mesmo, mas só estou atrás porque sinto que ele me ama para caramba. Se eu visse no olhar dele que o amor já acabou, teria desistido.”

Carlinhos também confessa que está com medo de que o ex-marido transe com outra pessoa e se apaixone por ela. “Estou com um medo da porra dele pimbar com outro. E o pior, de se apaixonar.”

Por fim, ele manda um recado para aqueles que mandam ele ter amor próprio. “Porr* de amor próprio, eu lá sei o que é isso. Procurei que só dentro de mim e só vem o rosto desse macho e o c*zão dele, que em dias frios me aquece e me deixa bem quentinho.