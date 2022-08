Carlinhos Maia recupera diamantes e relógios roubados e já os coloca em cofre

Depois que fiquei sabendo que para entrar no apartamento de Carlinhos e Lucas, alguns artistas falaram que demora uns 30 minutos só de cadastro, pensa agora com a segurança reforçada. Neste fim de semana o Influenciador e empresário Carlinhos Maia, publicou em suas redes sociais que os diamantes e relógios roubados em seu apartamento foram recuperados pela polícia.

O influenciador agradeceu ao trabalho da Polícia Civil e Secretaria de Segurança (Reprodução Instagram)

As joias avaliadas em mais de R$ 5 milhões, foram recuperadas em Alagoas. Os diamantes contêm códigos de fabricação e originalidade o que fez a identificação do dono. Em seu Instagram, Carlinhos Maia agradeceu a megaoperação da Polícia Civil e Secretaria de Segurança do Estado de Alagoas.

“DEUUUUUSSSS É BOM O TEMPO TODO!!!!! E à justiça divina não falha. O que é nosso por direito VOLTA. Obrigado a polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou ORGULHOSO do meu estado!!! OBRIGADO A TODOS.” Escreveu Carlinhos em suas redes.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos agiam em condomínios de luxo, e se trata de uma quadrilha organizada. Pessoas foram presas nessa operação, como já dissemos aqui toda a segurança da casa de Maia foi reforçada.

