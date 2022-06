Polícia Civil prende suspeitos de roubo em apê de Carlinhos Maia

A Assessoria de Comunicação da Polícia Civil confirmou a informação sobre os presos em Campina Grande, na Paraíba

Essa é quente, os suspeitos de roubarem o apartamento de Carlinhos Mia foram presos pela Polícia Civil de Alagoas em Campina Grande, na Paraíba. Ainda não foram dados mais detalhes sobre a identidades dos detentos, mas a assessoria de comunicação da Polícia já confirmou a notícia.

De acordo com os delegados, desde segunda-feira (06) a polícia já tinha suspeitos do crime, mas não tinham nenhum mandado de prisão. Foi só nesta terça (07) que os suspeitos foram detidos.

Ainda não podemos confirmar se os responsáveis pelo furto são do prédio de Carlinhos como estavam apontando. De acordo com o delegado Lucimério Campos, a Polícia Civil suspeitava que as pessoas que cometeram o crime eram de fora do estado e que tinham um conhecimento vasto com informações privilegiadas sobre as falhas na segurança do prédio em Maceió.

Vale lembrar que o furto aconteceu no dia 29 de maio e desde então Carlinhos tem se mostrado muito abalado com a invasão que aconteceu no apartamento, não se sentindo seguro no ambiente.