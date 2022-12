Carlinhos Maia perde o primeiro dia da Farofa para ficar com Lucas Guimarães

Empresária contou que seu ex-marido ficou com febre por causa do lançamento da sua linha de produtos para skin care

Ai gente, digam o que quiserem, mas eu sou team Carlinhos e Lucas. Aloca! Dá para acreditar que o empresário abriu mão do primeiro dia da Farofa da Gkay para curtir o edredom com Lucas Guimarães, seu ex-marido? Pois bem, o muso contou nos stories que Lucas ficou ansioso com o lançamento da sua marca de produtos para skin care e teve febre.

“Ontem o Lucas ficou tão ansioso com o lançamento dos produtos que ele ficou com febre, hoje eu vou assistir daqui”, disse Carlinhos, ressaltando que hoje vai na festa da amiga empresária.

Nos vídeos a mãe de Carlinhos aparece e diz que os dois têm que ficar juntos, questionando como estava acontecendo a volta do casal. Lucas responde que os dois estão apenas conversando como bons amigos. Aham seeei…

“Não adianta, sou arriado os 4 pneu por esse homi… Tô aqui pastorando…”, escreveu Carlinhos.