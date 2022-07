Zé pintinho: Carlinhos Maia vazou a própria nude (como já imaginávamos)

Humorista contou que o assunto estava mexendo com sua vaidade

Eu cantei a bola e vocês podem até não acreditar, mas Carlinhos Miaa vazou sua última nude de propósito. O motivo? Mostrar que não é ‘Zé Pintinho’ como estavam chamando ele nas redes sociais. O empresário contou mais detalhes sobre o assunto no ‘PocCast’.

“Ficaram dizendo no Twitter: ‘o Carlinhos é um zé pintinho’. Chamei o Lucas, que é meu parceiro pra car…lho, e disse: ‘estão mexendo com a minha coisa, porr…!’ Você sabe que eu sou vaidoso com essas coisas!’. Aquilo estava mexendo comigo, com minha vaidade”, contou.

Que baixaria! Carlinhos ainda disse que foi ele quem mandou o marido colocar nos stories por dois segundos. “A verdade é que todo mundo vaza. É muito difícil [vazar de verdade]. Esse negócio de hackearem, vez ou outra, tudo bem, mas a maioria [é intencional]”, afirmou.

O humorista ainda contou que se não fosse empresário faria uma sex tape e não teria problema em vazar. “Todo mundo transa”, disse.