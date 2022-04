Carlinhos Maia é contra a profissão de Lucas: “Começa como beijo técnico, depois é mão no…”

Humorista ligou para o ‘PodDelas’ para explicar sua versão da história com a ida de Lucas para São Paulo

Carlinhos Maia não está nada feliz com a ida do esposo para São Paulo, e isso ficou bem claro no ‘PodDelas’. Lucas foi para a capital para estudar teatro na Wolf Maya e o humorista fez questão de ligar no programa e contar seu lado da história.

“Eu detesto eu não gosto dessa história toda, não gosto, de beijo técnico daqui a pouco tá com uma mão no cu e ai vai”, declarou Carlinhos que fez todos caírem na risada. O influenciador disse que entende o sonho do amado, mas não vai participar disso, porque não gosta dessa história.

Isso porque o assunto já tinha rodado na mesa quando Simone chegou nos 45 do segundo tempo. “É babado, vai ter esse módulo, do beijo técnico, mas é só um beijinho, mas beijo é uma arte, não é, Simone?”, perguntou Lucas.

Simone faz uma cara de insatisfeita e diz que não serve para essas coisas, o que é dela é dela e de mais ninguém. Lucas ainda fala da insatisfação do marido. “A parte do beijo ele disse: “Não sei se vou querer”, mas eu penso que é uma arte, porque não vai ter língua”, concluiu.

É minha gente, algo me diz que dessa história ainda vai sair muita coisa, e é claro que eu venho aqui contar tudinho para vocês (risos).