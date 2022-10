Carlinhos Maia diz que seguidores estão colocando a saúde em risco depois de fim do casamento com Lucas

Influenciador usou as redes sociais para pedir que as senhoras e seguidores cuidem da saúde e que não quer ninguém mal

Se vocês acharam que o fim do casamento de Lucas e Carlinhos Maia iria acabar e os fãs do casal não sentiriam falta dos musos juntos, se enganaram. Ontem (24), o empresário usou as redes sociais para dizer que alguns fãs têm ido parar no hospital e fazendo greve de fome. Carlinhos ainda pede que parem com isso e que não quer ninguém mal.

“As senhorinhas e aos nossos seguidores que estão a tanto tempo com a gente, fiquem tranquilos. Estamos recebendo vídeo, fotos, de algumas de vocês indo parar no hospital, outras sem se alimentar. Oxente, parem com isso agora”, iniciou Carlinhos.

O muso ainda escreve que os dois estão bem e no tempo de cada um, que tudo isso não tem nada a ver com mídia, nem lançamento de nenhum produto. “Se acalmem, não gerem expectativas que te façam mal! Amo vocês, mas não quero ninguém mal, há problemas bem maiores no mundo”, escreveu.