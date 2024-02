Carlinhos Maia dá sermão em Deolane: “Se tu me fizeres ir te visitar na cadeia, tu me pagas”

A influenciadora e advogada está sendo investigada após postar fotos usando o cordão de um dos maiores chefes do tráfico de nosso país.

Amores, no meio desta semana, contei para vocês que a influenciadora, advogada e ex-Fazenda Deolane Bezerra, também conhecida por ser viúva do cantor de funk MC Kevin, está sendo investigada pela polícia, após publicar fotos em seus redes sociais utilizando o cordão de um dos maiores chefes do tráfico de nosso país.

Pois bem, diante disso, um dos melhores amigos de Deolane, o influenciador Carlinhos Maia, utilizou as redes sociais, para dar um esporro, daqueles na advogada.

“Para que caralhos você foi botar essa corrente no pescoço, mulher? Te orienta! Tudo indo certinho, tu vai fazer uma coisa dessas? Até as veias ricas aqui do meu condomínio já estavam gostando de você, você caga tudo?”, iniciou o influenciador, que logo em seguida, de um jeito bem brincalhão e Carlinhos Maia de ser, continuou dando um baita esporro na advogada.

“Deixa eu falar uma coisa para você, Deolane! Se tu me fizeres ir visitar tu na cadeia, Deus me livre, eu disfarçado carregando marmitex pra te visitar na cadeia, tu me pagas”, finalizou Carlinhos.