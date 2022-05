”Adoro cheirar cueca, inclusive a minha”, dispara Carlinhos Maia

Influenciador revelou que não dispensa uma cueca suada

Para tudo! Essa veio para abalar minha estruturas, juro. Carlinhos Maia revelou para Matheus Mazzafera que adora cheirar cueca, inclusive as dele. E não parou por aí, porque o influenciador ainda revelou que não dispensam uma calcinha na hora H.

Eu adoro cheirar cueca, inclusive a minha, suadinha, eu gosto. Eu gosto, uma vermelhinha, não sempre, mas dá uma coisa, porque a calcinha é muito sexual, tem coisa mais sexy que uma calcinha?”, investe Carlinhos.

PEGOU FOGO: Em entrevista para o Matheus Mazzafera, #CarlinhosMaia revelou para o público os seus desejos e gostos pessoais. “Eu adoro cheirar cueca. Inclusive a minha, suadinha… Eu gosto”, contou o influenciador…➡️Saiba mais: https://t.co/XC215UI9lf pic.twitter.com/HOxapgl971 — Nana Rude (@nanarude) May 18, 2022

Senti que Matheus ficou chocado com a notícia, representando a gente do lado de cá boquiabertos com revelação. Eu não esperava jamais, hein?